White Lines, vedremo una seconda stagione? Risponde Daniel Mays

Da qualche settimana è disponibile su Netflix White Lines, nuova serie scritta da Alex Pina, creatore di La Casa di carta. Non ci sono notizie al momento su una eventuale seconda stagione, ma uno dei protagonisti, Daniel Mays, sostiene che ce ne sarebbero tutti i presupposti, per la quantità di materiale da affrontare.

Intervistato da Digital Spy in occasione dell'uscita della sua nuova commedia poliziesca Code 404, l'attore britannico ha infatti dichiarato: "È tutto brillantemente lasciato aperto, soprattutto per Marcus, il mio personaggio. Ci sono molte, molte cose in sospeso che devono essere legate. Penso che ci sia sicuramente il potenziale per tornare, specialmente per gli attori più giovani, perché si potrebbe sostenere che sono, diciamo, gli anni perduti. E ci sono dei flashback che non abbiamo ancora affrontato."

Daniel Mays, insomma, è sicuramente disposto a continuare, e sembra aspettare soltanto un segnale di conferma. White Lines è incentrato sulla figura di Zoe Collins (Laura Haddock), che si reca a Ibiza per scoprire la verità su suo fratello DJ Axel (Tom Rhys Harries), ritrovato morto dopo essere scomparso per vent'anni. Fanno parte del cast, tra gli altri, anche Juan Diego Botto, Nuno Lopes, Angela Griffin e Laurence Fox.

Se non l'hai ancora fatto, puoi dare un'occhiata alla nostra recensione di White Lines.