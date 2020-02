White Stork: Tom Hiddleston star della nuova serie targata Netflix

Non solo di Loki si vive. Tom Hiddleston s'imbarca in un altro interessante progetto oltre a quello della serie tv Marvel sul fratello semidio di Thor. L'attore sarà protagonista dello show White Stork, come annunciato in queste ore da Netflix. Ideata dai produttori di Sex Education, la prima stagione di White Stork sarà composta da dieci episodi.

La regia dello show sarà affidata a Kristoffer Nyholm. La sinossi di White Stork è la seguente:"Quando James Cooper viene selezionato per candidarsi ad un seggio in Parlamento, Asher Millan viene incaricato di sottoporlo ad un processo di controllo. Millan scopre rapidamente segreti nel passato di Cooper che potrebbero essere dannosi e che minacceranno di far saltare tutto, dalla carriera al matrimonio. White Stork è un thriller politico sul paradosso della verità in un mondo post-verità".



Attualmente Tom Hiddleston è impegnato nelle riprese di Loki, serie tv facente parte del Marvel Cinematic Universe.

Hiddleston torna ad interpretare un personaggio che ha segnato profondamente la sua carriera, e portato sul grande schermo anche negli ultimi anni in Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

Hiddleston ha confermato l'inizio delle riprese di Loki nell'agosto 2019 e ora la serie è quasi pronta per debuttare su Disney+.

Pochi giorni fa lo stesso Tom Hiddleston ha pubblicato un video del backstage di Loki, uno degli show più attesi tra i progetti tv del Marvel Cinematic Universe.