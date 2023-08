Who Is Erin Carter, spiegazione del finale della nuova serie Netflix

Quest'ultimo filo d'estate si sta rivelando piuttosto interessante per Netflix: la piattaforma ha deciso di facilitarci il ritorno dalle vacanze regalandoci più di uno show capace di catturare la nostra attenzione, tra cui questa Who is Erin Carter? perfetta da consumare mentre ci si arrovella tra impegni di lavoro e ricordi di mare e ombrelloni.

Nei giorni in cui il mondo trattiene il fiato nell'attesa dell'arrivo di One Piece, Netflix ci offre dunque questa miniserie della durata di soli sette episodi che in tanti hanno ovviamente già divorato nel segno del più feroce bingewatching: ma come finisce, quindi, questa prima (e unica?) stagione di Who is Erin Carter?

L'episodio finale scorre via ovviamente nel segno delle grandi scoperte sul passato di Erin: prima di tutto scopriamo finalmente che Harper non è sua figlia, bensì figlia di Lena... Che non è morta come credevamo, ma anzi fugge dal carcere decisa a uccidere Erin (il cui vero nome è Kate Jones) dopo aver saputo della morte della sua amica Margot.

Nell'ultimo episodio vediamo quindi Erin riuscire a tornare a casa dopo esser stata colpita a sangue da Lena, mentre quest'ultima viene bloccata dagli uomini di Daniel mentre cerca di raggiungere Harper: questi vuole vendicarsi di Erin, che era la poliziotta sotto copertura che aveva fatto saltare la sua rapina, e quindi manda degli uomini a casa sua riuscendo a catturare Jordi ed Harper, ma mancando proprio il suo principale obbiettivo!

A questo punto a Erin e Lena non resta che mettere da parte il rancore e allearsi contro Daniel, con Lena che decide di sacrificarsi per permettere alla sua nuova alleata di portar via il marito e la sua figlia adottiva. Erin, dopo aver ucciso Daniel, fugge quindi con Jordi ed Harper e sembra potersi finalmente godere un po' di pace... Almeno fino all'arrivo dell'ispettore Jim Armstrong, che le comunica che è il momento di tornare in servizio! E voi, avete già visto Who is Erin Carter? Fatecelo sapere nei commenti!