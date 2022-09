Whoopi Goldberg contro il razzismo verso House of the Dragon e Gli Anelli del Potere

Nel corso dell'ultima puntata di The View si è parlato dei commenti razzisti nei confronti delle scelte di casting che hanno riguardato lo spin-off di Game of Thrones, House of the Dragon e la serie Prime del franchise Il Signore degli Anelli, dal titolo Gli Anelli del Potere. Whoopi Goldberg ha commentato duramente le critiche.

"Gli show non esistono nel mondo reale, sapete? Non ci sono draghi. Non ci sono hobbit. [...] Non so se esiste un club hobbit, non so se ci saranno proteste, ma gente! Cosa c'è che non va in voi? Tutti voi che avete problemi perché ci sono hobbit neri... Trovatevi un lavoro! Cercate di ritrovarvi perché siete concentrati sulle cose sbagliate!" ha tuonato Goldberg.



Al centro del dibattito le critiche nei confronti di Steve Toussaint, che interpreta Lord Corlys Velaryon nello spin-off HBO. Scoprite quando uscirà l'episodio 4 di House of the Dragon.



"Sono felici con un drago che vola, sono felici con i capelli bianchi e gli occhi viola, ma un nero ricco? Questo è oltrepassare il limite" hanno dichiarato gli ospiti al fianco di Whoopi Goldberg, durante The View.

Un dibattito acceso e che abbraccia parecchie produzioni: Goldberg preannuncia anche la reazione al prossimo film de La sirenetta, con Halle Bailey che interpreterà Ariel nel live action Disney.



Critiche pesanti ricevute anche dalla serie Amazon, Gli Anelli del Potere, ben prima che iniziasse la produzione.

