Why Women Kill: la serie è stata rinnovata per una seconda stagione

La serie TV Why Women Kill con protagonista Lucy Liu è un progetto molto originale presente nel catalogo di CBS All Access. La serie antologica è riuscita a crearsi un certo seguito, tanto da venire rinnovata per una seconda stagione.

Ecco il commento condiviso dal celebre canale televisivo americano: "Why Women Kill esamina come è cambiato nel corso del tempo il ruolo delle donne, mentre la loro reazione ai tradimenti rimane sempre la stessa. La prima stagione di Why Women Kill ha seguito le vicende di tre donne che vivono in tre decenni differenti: una casalinga degli anni '60, un'esponente dell'alta società negli anni '80 e infine un'avvocatessa nel 2019, ognuna di queste hanno affrontato un tradimento nel loro matrimonio. La seconda stagione seguirà altri personaggi con gli stessi problemi".

Mentre aspettano il finale della prima serie, che andrà in onda giovedì 17 ottobre, i fan dello show saranno entusiasti di potersi appassionare per una seconda stagione di puntate antologiche e di scoprire quali saranno gli attori presenti, dopo aver visto le interpretazioni di Alexandra Daddario in Why Women Kill, insieme a Ginnifer Goodwin e Kirby Howell-Baptiste. L'opera è stata ideata da Marc Cherry, autore di show di successo quali "Desperate Housewives" e "Devious Maid".