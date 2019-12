Wil Wheaton farà un'apparizione In Crisi sulle Terre Infinite

Nel nuovo trailer esteso di Crisi sulle Terre Infinite, pubblicato nelle ultime ore da The CW, forse non tutti hanno notato la presenza di Wil Wheaton, l'attore che i fan di The Big Bang Theory ricorderanno nella parte di sé stesso.

Prima di comparire nella sit-com creata da Chuck Lorre e Bill Prady, l'attore ha conquistato la stima e l'affetto del pubblico geek grazie all'interpretazione di Gordie LaChance nel film di culto Stand By Me (1986), ma soprattutto per quella di Wesley Crusher in Star Trek: The Next Generation.



Per questo, non sorprende vederlo fare un'apparizione nell'ambizioso crossover dell'Arrowverse, in cui Oliver Queen (Stephen Amell), Barry Allen (Grant Gustin) e tutti gli altri dovranno cercare di sventare la minaccia dell'Anti Monitor (LaMonica Garrett).



Ebbene, nel trailer Wheaton è l'individuo catastrofista che si vede reggere un cartellone con su scritto "preparatevi a incontrare la vostra condanna. la fine è vicina". Insomma, si tratta del classico messaggio da fatalisti convinti che il mondo stia per terminare, solo che in questo caso il pericolo è davvero concreto.

Dalle prime impressioni, sembra che il personaggio di Wheaton si trovi su Terra-38, la stessa di Supergirl (Melissa Benoist). Al momento non si hanno maggiori dettagli sulla parte, anche se è probabile che si tratti di un semplice cammeo.



Per un Will Wheaton che è presente, c'è un Nicolas Cage che è stato contattato per la parte di Superman, ma il tentativo non è riuscito. In compenso, Marc Guggenheim ha anticipato che almeno altri 6 nuovi personaggi non ancora annunciati appariranno in Crisi sulle Terre Infinite.



Il primo appuntamento con il crossover è fissato all'otto dicembre, con l'episodio di Supergirl.