Wil Wheaton e Janis Joplin sono solo alcuni dei cameo di Crisi sulle Terre Infinite

Le conseguenze della prima puntata dell'evento crossover sono evidenti in questo video promo di Crisi sulle Terre Infinite. Nell'episodio erano presenti anche numerose sorprese per i fan del mondo dei fumetti, subito notate dagli appassionati più attenti.

Nei primi minuti della puntata abbiamo potuto vedere la distruzione di numerosi universi paralleli, colpiti dal potere dell'Anti-Monitor. La scena inizia con Earth-89, qui Alexander Knox, personaggio visto in "Batman" nella versione di Tim Burton, sta leggendo un giornale che parla proprio di Bruce Wayne, prima di venire colpito dal raggio del villain.

Anche il mondo di Titans è stato distrutto, ma non disperate, in quanto la serie è stata già rinnovata per una terza stagione, quindi siamo sicuri che questo addio non sarà definitivo. La telecamera si sposta poi su Earth-X, dove Ray si trova attualmente. Il personaggio, che comparirà anche nel nuovo fumetto dedicato a Crisi sulle Terre Infinite, è in volo sulla sua città prima che questa venga polverizzata.

I fan sono stati particolarmente contenti di rivedere Burt Ward, celebre per aver interpretato Robin nella serie TV dedicata al Batman di Adam West, l'attore sta passeggiando con il suo cane, quando il cielo rosso anticipa la fine del suo universo.

Anche Wil Wheaton ha partecipato al crossover, lo si può notare mentre tiene tra le mani un cartello le cui parole ricordano anche molto la serie Watchmen: "Preparatevi alla vostra fine. La fine del mondo è ormai vicina". Infine abbiamo potuto fare la conoscenza di Jonathan Kent, figlio del Superman interpretato da Tyler Hoechlin e la Lois Lane di Elizabeth Tulloch. Abbiamo anche scoperto che la grande artista Janis Joplin ha incontrato i personaggi di "Legends of Tomorrow", che l'hanno ispirata a scrivere una delle sue ultime canzoni.

La prossima puntata del crossover è ormai imminente, mentre aspettiamo vi lasciamo con questa clip di Crisi sulle Terre Infinite.