Wild Bunch si espande in Italia con la creazione di BIM Produzione

La società di produzione Wild Bunch ha annunciato la nascita di BIM Produzione, che segna l'espansione della compagnia francese in Italia e porterà alla creazione di film, serie tv e documentari di matrice italiana.

La compagnia francese collabora con BIM Distribuzione, di cui è anche proprietaria.

La nuova società vedrà Riccardo Russo nel ruolo di CEO e managing director. Russo viene dalla Leone Film Group e in passato è stato a capo di Lux Vide, con cui ha prodotto I Medici, con la terza stagione in arrivo a novembre su Rai 1. La serie, inoltre, è stata distribuita a livello internazionale proprio da Wild Bunch. Il presidente sarà Antonio Medici, già a capo di BIM Distribuzione.



Nel comunicato ufficiale leggiamo che BIM Produzione fa affidamento sulla "grande esperienza di Riccardo Russo e sul know-how, sul patrimonio e sul network di BIM", in modo da poter rispondere al meglio alla crescente domanda di contenuti premium da parte degli operatori nazionali e dei servizi di streaming.



Con questa mossa, Wild Bunch diventa l'unico gruppo indipendente che ha una rete di distribuzione e produzione che coinvolge Germania, Francia, Spagna e Italia e segue la strategia secondo la quale "il duplice sviluppo di attività di produzione e di offerta audiovisiva è il focus principale".

Tra i prossimi film portati in Italia da BIM Distribuzione, segnaliamo Le verità, ultima opera del regista giapponese Kore-eda Hirokazu, in uscita il 10 ottobre.