Wild District: ecco il trailer di lancio della prima stagione con Juan Pablo Raba

Netflix ha diffuso su youtube il trailer della prima stagione di Wild District, serie colombiana prodotta da Dynamo in uscita quest'anno. La serie vedrà come protagonista Juan Pablo Raba, celebre per aver interpretato Gustavo Gaviria nella serie Narcos.

Nel cast ci saranno anche Cristina Umaña (Narcos), Camila Sodi (Luis Miguel La Serie), Carolina Acevedo (La Ley del Corazón), Alina Lozano (Pedro el Escamoso) e Juan Fernando Sánchez (Correo de Inocentes).



Gli episodi seguono le vicende di Jhon Jeiver (Juan Pablo Raba), un pericoloso guerrigliero che scappa dalla giungla dopo la firma del trattato di pace con la Colombia. In fuga dal suo passato raggiunge Bogotà e lì prova a reinserirsi nella società e a riprendere i contatti persi con la sua famiglia. Presto però si ritroverà intrappolato in una rete di crimine e corruzione.



La serie è stata filmata interamente in Colombia ed è co-diretta da Javier Fuentes-León e Carlos Moreno.



Wild District uscirà su Netflix il 19 Ottobre nell'intero continente americano. Ancora non è stata annunciata una data d'uscita per l'Italia.