Wildside realizzerà una serie TV sull'icona hollywoodiana Audrey Hepburn

Il noto portale Variety ha annunciato in esclusiva che la compagnia italiana Wildside ha messo in cantiere una serie televisiva sulla vita di Audrey Hepburn, leggendaria attrice hollywoodiana nonché una delle pochissime ad aver vinto l'EGOT, premio simbolico assegnato a chi vince un Emmy, Grammy, Oscar e Tony.

La serie sarà realizzata interamente in lingua inglese e si baserà su un trattamento scritto da Luca Dotti, figlio dell'attrice, e Luigi Spinola, giornalista e scrittore italiano. I due sono co-autori del bestseller del 2015 Audrey at Home, una combinazione di biografia e libro di cucina, con aneddoti, ricette e fotografie di famiglia inedite. Il loro nuovo progetto presterà particolare attenzione agli "anni formativi" di Hepburn, secondo una dichiarazione di Wildside. Non sono disponibili ulteriori dettagli sulla trama della serie.

Audrey Hepburn è stata protagonista di film indimenticabili, su tutti Colazione da Tiffany e Vacanze romane, contraddistinguendosi per la sua regalità e raffinatezza uniche. Nel corso della sua carriera ha ricevuto anche il premio umanitario Jean Hersholt e la Medaglia Presidenziale della Libertà. Si è purtroppo spenta nel 1993 all'età di 63 anni, ma il suo ricordo è ancora oggi indelebile nelle menti di tutti.

Si tratta dell'ennesimo ambizioso progetto di Wildside, che nel 2016 ha ottenuto un clamoroso successo con The Young Pope e sta ora vivendo sulla cresta dell'onda con L'amica geniale, entrambe rinnovate per una seconda stagione.