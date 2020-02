Will Ferrell e Paul Rudd protagonisti della dark comedy The Shrink Next Door

Le due icone della comicità made in USA, Will Ferrell e Paul Rudd, saranno i protagonisti della nuova serie di MRC Television The Shrink Next Door, basata su un podcast del 2019 di Wondery e Bloomberg Media.

Per Rudd si tratta di un nuovo ritorno nel mondo delle serie TV, dopo essere apparso di recente come protagonista nella serie Living with Yourself, mentre Ferrell è stato co-produttore, nel 2018, della comedy Dead to Me di Liz Feldman, entrambe disponibile all'interno del catalogo streaming di Netflix.

MRC descrive il nuovo show come 'Una serie come va a esplorare il mondo dove quella che dovrebbe essere una normale dinamica tra paziente e medico, si trasforma in una serie di eventi senza precedenti, ricca di manipolazione, prese di potere ed elementi disfunzionali'.

In The Shrink Next Door Paul Rudd interpreterà il Dr. Isaac 'Ike' Herschkopf, uno psichiatra che ha in cura Martin 'Marty' Markowitz (Ferrell), che lentamente si ritrova all'interno della vita di Marty e coinvolto nei suoi affari di famiglia. La scrittura della dark comedy è stata affidata a Georgia Pritchett (Succession), mentre alla regia ci sarà Michael Showalter.

Cosa ne pensate di questa nuova serie? Vi ricordiamo, infine, che Rudd e Ferrell hanno già condiviso lo stesso set per i film comici Anchorman: The Legend of Ron Burgundy e Anchorman 2: The Legend Continues.