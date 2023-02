Will Ferrell in Squid Game, Stranger Things e altre serie Netflix nello spot Super Bowl

Will Ferrell che invade letteralmente tutte le più celebri serie Netflix del momento. E' quanto accaduto nel corso del nuovo spot televisivo della General Motors trasmesso nottetempo durante l'ultimo Super Bowl. La compagnia ha infatti stretto un'alleanza commerciale con il colosso dello streaming per il mercato delle auto elettriche.

"General Motors sta diventando elettrica e Netflix si sta unendo a questa iniziativa includendo più EV (veicoli elettrici)", sentiamo dire a Ferrell. L'attore comico si trova all'interno del suo veicolo elettrico nel bel mezzo di una scena di Army of the Dead. Poi si chiede nel caso si debba essere rapiti, "perché non farlo con un EV?", con un riferimento evidente a Squid Game. Così scopre che i veicoli elettrici non hanno senso in tutti gli universi creati dallo streamer, ad esempio, un veicolo elettrico in Bridgerton stonerebbe completamente.

Ferrell si trova poi a interagire con Erica di Stranger Things, interpretata da Priah Ferguson, che sfoggia la stessa sfacciataggine per cui è diventata celebre tra i fan dello show: "Stai rovinando lo show, idiota". L'attore cerca di ingannare Erica dicendole di essere "Dusty", ma alla fine non riesce a proseguire la farsa.

GM e Netflix daranno ufficialmente il via a una nuova "alleanza strategica" nel campo dei contenuti digitali, mostrando sempre più veicoli elettrici in situazioni "reali". Le due aziende hanno annunciato la loro nuova collaborazione la scorsa settimana, infatti Will Ferrell naviga tra le celebri serie di Netflix insieme agli attuali e futuri veicoli elettrici del marchio GM.

Di recente abbiamo visto Ferrell nel musical Spirited con Ryan Reynolds e approdato in streaming su Apple TV+ durante le ultime vacanze natalizie. Lo rivedremo questa estate nel blockbuster Barbie con protagonisti Margot Robbie e Ryan Gosling.