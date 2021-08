Will e Grace, le 5 migliori guest star apparse nello show

E' una cosa risaputa: se nella tua carriera non sei passato per Will e Grace... saresti l'unico a non averlo fatto. La famosa sitcom, infatti, è una delle serie ad aver ospitato il maggior numero di persone famose nel corso delle sue 11 stagioni. Fare una lista di tutte le celebrità apparse è impossibile, quindi vi ricordiamo le 5 più memorabili.

Ellen DeGeneres

La conosciamo tutti molto bene la DeGeneres, conduttrice di uno show che porta il suo nome. A quanto pare Ellen, in un episodio della terza stagione, ha interpretato una suora. Si, avete sentito bene: una suora. Molto divertente se si considera il personaggio di cui stiamo parlando. Nell'episodio la donna aveva acquistato l'auto dello zio di Grace e sognava di aprire un suo negozio di pasticceria in cui vendere cheesecake.

Patrick Dempsey

Molto prima di diventare McDreamy, anche lui è apparso nella terza stagione della sitcom, e ha interpretato il ruolo del ragazzo di Will. Patrick Dempsey ha poi ha avuto una grande carriera tra Grey's Anatomy e più recentemente Diavoli. Questo piccolo ruolo in Will & Grace è stato solo uno dei primi tasselli.

Madonna

Madonna è la cantante pop più famosa di sempre, ed è stata quasi la coinquilina di Karen in Will & Grace. Debra Messing, che interpreta Grace, ha raccontato che la popstar le mandò dei fiori dopo la fine delle riprese, e non ricordando il nome della Messing, sul bigliettino aveva scritto "Per Rachal".

Britney Spears

E se parliamo di pop-star non possiamo non menzionare Britney Spears. Anche lei, infatti, ha fatto un piccolo cameo nella sitcom. La Spears interpretava Amber-Louise, un'opinionista di destra nello show di Jack che in realtà era segretamente una lesbica di nome Peg.

Gene Wilder

Il grandissimo Gene Wilder ha interpretato il capo di Will nella quinta stagione. Questo ruolo non solo gli fece guadagnare una candidatura agli Emmy, ma fu anche la sua ultima apparizione sullo schermo. Un vero onore per tutti gli addetti ai lavori della serie poter testimoniare il "ballo d'addio" di Gene.

Il finale di Will e Grace ha lasciato tutti soddisfatti, e ha segnato la conclusione di un'era.