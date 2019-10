Will & Grace: ascolti dimezzati per la première della stagione conclusiva

L'undicesima stagione di Will & Grace ha debuttato in anticipo il 24 ottobre a causa della cancellazione di Sunnyside dopo soli quattro episodi andati in onda. I numeri registrati dalla première, però, sono dimezzati rispetto all'anno scorso.

Will & Grace ha esordito infatti con un rating di 0.5 nella fascia demografica 18-49 e 2.3 milioni di spettatori. Un anno fa, invece, il rating era di 1.0. Pur essendosi presentata sottotono, la serie ha comunque fatto meglio di Sunnyside, lo show che era stata chiamata a sostituire nella programmazione NBC. Ma va anche ricordato che Sunnyside è stata cancellata proprio per i bassi ascolti e che ha salutato il network con un rating di 0.3 e 1.2 milioni di spettatori.



La serata degli ascolti negli Usa è stata vinta dalla FOX, che si conferma in testa grazie alle partite della NFL. Al secondo posto c'è la ABC, trascinata da Grey’s Anatomy (1.3 di rating e 6.1 milioni di spettatori), A Million Little Things e How to Get Away With Murder. Completa il podio la CBS, con la serata dedicata alle comedy, su cui spicca Young Sheldon, che ha ottenuto 1.1 di rating e 8,5 milioni di spettatori.

L'NBC è la quarta del lotto, con tutti i programmi rimasti stabili e l'incremento di ascolti portato da Will & Grace nella propria fascia oraria.



Intanto, anche se si è giunti alla stagione conclusiva e ci si aspetterebbe nostalgia, ricordi felici e saluti commossi, sembra che ci sia un clima di tensione sul set, al punto che Megan Mullally salterà alcuni episodi.