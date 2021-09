Will & Grace, alcuni attori hanno avuto problemi con la legge: ecco cos'è successo

Dei quattro membri principali del cast di Will & Grace, la coppia titolare era quella sicuramente più amata: l'avvocato apertamente gay Will Truman (Eric McCormack) e la sua migliore amica interior designer Grace Adler (Debra Messing) hanno riscosso enorme successo fin dalla prima puntata.

Will & Grace è stata una delle prime serie televisive a presentare regolarmente personaggi omosessuali e per questo motivo ha rappresentato una vera e propria rivoluzione durante la sua messa in onda dal 1998-2006 su NBC, vincendo un Emmy Award per la miglior serie comica e numerosi premi suddivisi per tutto il cast. La serie è stata così amata da tornare in TV nel 2017 per un revival di tre stagioni.

Nonostante ciò, dietro le quinte, l'aria non è quasi mai stata tranquilla tanto che ci sono stati anche vari problemi legali per alcuni membri del cast. Secondo un deposito della Corte Superiore di Los Angeles del marzo 2009 (ottenuto da Access Hollywood tramite NBC Chicago), Debra Messing si è trovata in un pasticcio legale per un incidente d'auto del 2007.

Il 5 aprile 2007, Adam Smith stava guidando sull'autostrada 101 vicino a Encino, in California, quando Nshan Agazaryan cambiò bruscamente corsia, andando a sbattere contro il veicolo di Smith. È vero, nessuno di questi nomi è quello di Debra Messing, tuttavia, secondo la causa, era la proprietaria legale dell'auto guidata da Agazaryan. Riconoscendo sia i danni materiali che le lesioni personali, Smith voleva un risarcimento di almeno 25.000 dollari. Non si è mai saputo in che modo si risolse la questione.

Qualche anno prima, il 23 aprile 2003, Shelley Morrison - che interpretava Rosario, la cameriera aspra di Karen - è stata arrestata per aver rubato 446 dollari in bigiotteria da un grande magazzino. La sua difesa era che non ricordava quell'evento. Alla fine, Morrison è stata arrestata e in seguito rilasciata dopo aver pagato una cauzione di 20.000 dollari.

