Will & Grace: Billie Lourd seguirà le orme della nonna apparendo nello show

Come confermato da Max Mutchnick su Instagram, Ryan Phillippe e Billie Lourd saranno tra le guest star della stagione conclusiva del revival di Will & Grace. Per l'attrice l'apparizione nello show ha un significato speciale perché la nonna Debbie Reynolds vi ha preso parte in passato e questa sarà l'occasione per seguirne le orme.

Billie Lourd è figlia d'arte, dato che sua madre è l'indimenticabile Carrie Fisher e di conseguenza la nipote di un'altra icona del cinema: Debbie Reynolds. Quest'ultima ha avuto una carriera davvero ricca e uno dei suoi ruoli è stato quello della madre di Grace nella serie targata NBC, dove è comparsa in dieci episodi.



Billie Lourd ha voluto condividere la propria gioia per entrare a far parte dello show, condividendo un post su Instagram, che trovate in calce all'articolo. "Ho visto e amato Will & Grace fin da quando ero (forse fin troppo) bambina. Vedere la mia nonna interpretare la mamma di Grace è stata una delle cose più belle che potessero capitare alla giovane me ossessionata dallo show", ha scritto l'attrice, che interpreterà proprio la nipote di Bobbi Adler, ossia il personaggio interpretato dalla nonna. Nipote sia nella realtà che nella finzione, dunque. "Non esistono abbastanza aggettivi felici per trasmettere l'eccitazione che provo", ha concluso Lourd.



In questi giorni l'attrice è tornata per la nuova stagione di American Horror Story:1984, insieme ad altri volti familiari. Parlando della serie antologica horror, Lourd ha rivelato che sarà particolarmente terrificante.