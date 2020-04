Will e Grace, il cameo di Matt Damon è nato grazie al softball

I fan lo ricorderanno senz'altro, ma forse non tutti sanno che Matt Damon ha avuto un cameo in Will e Grace. L'apparizione della star risale al 2002 e recentemente è tornato a parlarne Sean Hayes, che nella serie interpreta Jack McFarland. A quanto pare, buona parte del merito va alla comune passione per il softball.

Lo ha raccontato lo stesso Sean Hayes a Entertainment Weekly. "Matt e io giocavamo insieme a softball, molto, molto, molto, molto tempo fa" ha ricordato nell'intervista. "Una volta mentre stavamo giocando io gli ho detto: Ehi, vorresti entrare nello show? E lui era tipo, Sì, perché no?"

Secondo Hayes, quindi, è stato "letteralmente così facile. Ha detto solo: Ok, verrò nello show."

Il cameo di Matt Damon è andato in onda nella stagione 4 di Will e Grace, nell'episodio intitolato A corus line. Interpretava Owen, rivale di Jack per un ambito posto nel Manhattan Gay Men's Chorus. Alla fine, Will scopre che Owen è in realtà etero, e trama con Grace un piano per metterlo fuori dai giochi.

Sui motivi per cui il cameo è ancora oggi molto amato dai fan di Will e Grace, che a quanto pare non avrà un nuovo revival, l'interprete di Jack ha aggiunto: "Era una svolta intelligente in una vecchia storia: il ragazzo che finge di essere gay per entrare nel coro gay, anziché un ragazzo gay che finge di essere etero. Penso che sia stata una svolta davvero intelligente."

Nonostante la sensibilità dimostrata con scelte del genere, però, la serie ha recentemente ricevuto alcune critiche sul modo di parlare di bisessualità.