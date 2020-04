Will e Grace si chiude qui? I creatori della serie sulla possibilità di un altro revival

Siamo arrivati alla puntata finale per il revival di Will e Grace, eppure c'è chi non vedrebbe l'ora di assistere ad un nuovo ritorno dello storico cast.

Gli ideatori della serie, andata in onda nei primi anni del 2000 e tornata con un revival nel 2020, sembrano però essere davvero scettici al riguardo: "Non torneremo. Non c'è nessuna eventualità per la quale torneremo indietro. David ed io non vogliamo più farlo", ha dichiarato Max Mutchnick in un'intervista per Deadline, parlando anche a nome del collega David Kohan.

"Questi personaggi ci appartengono e li amiamo, li abbiamo condivisi e i quattro attori che li interpretano hanno sicuramente un pezzo del DNA di questi personaggi dentro di loro, e il network avrebbe comunque la parola finale, ma se David ed io avessimo l'autorità di prendere questa decisione, diremmo che è tempo che questa storia si concluda qui. Abbiamo raccontato ogni storia che potevamo raccontare per questi personaggi".

Un vero peccato, soprattutto se ripensiamo alla compagnia che Will, Grace, Jack e Karen ci hanno fatto nel corso di questi anni, ma forse è arrivata l'ora di dire addio anche a questa serie, che ha comunque avuto modo di riconquistarsi l'attenzione dei fan con il revival. Nonostante le recenti critiche alla bisessualità rappresentata in Will e Grace, la serie ha avuto il pregio di toccare temi poco trattati, attraverso una visione ironica e mai banale.