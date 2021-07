Will e Grace, come si conclude la serie? Spiegazione e riassunto del finale

Dopo 11 stagioni e 246 episodi, la sitcom vincitrice di un Emmy Will e Grace ci ha regalato un finale di serie che ha abbracciato il futuro del duo interpretato da Will (Eric McCormack) e Grace (Debra Messing), e ha corretto il finale della serie originale.

"Questo finale è stato un po' più onesto per i personaggi", ha detto uno dei creatori, Max Mutchnick a The Hollywood Reporter sulla decisione finale di Will e Grace di trasferirsi a nord e fuori da New York City per crescere i loro figli insieme, in una casa con due camere da letto matrimoniali, lasciando spazio a Will per riaccendere il suo rapporto con McCoy (Matt Bomer) e un futuro partner per Grace.

“Stavamo inventando cose la prima volta. E questo sembrava che il mondo fosse cambiato, noi eravamo cambiati, e quindi i personaggi stavano per cambiare.”



Notando che il finale in qualche modo non convenzionale non sarebbe stato accolto così bene 14 anni fa, Mutchnick spiega: "La prima volta, ci siamo sentiti un po' più legati alle tradizioni delle dinamiche familiari. Ora siamo un po' più evoluti e ci siamo resi conto: no, è così che lo farebbero effettivamente".



Il finale della serie originale, andato in onda nel 2006, si è concluso con una spaccatura tra Will e Grace, che non hanno riacceso la loro amicizia fino a 20 anni dopo, quando i loro figli adulti si incontrano al college. Questa volta, non solo David Kohan e Mutchnick hanno dato al loro duo di protagonisti un finale più felice ed evoluto, ma hanno anche riunito Karen (Megan Mullally) con il suo ex marito Stanley e hanno dato a Jack (Sean Hayes) il suo grande debutto a Broadway e la felicità con Estéfan dato che la coppia si è sposata durante il revival.



Scoprite che fine hanno fatto i protagonisti di Will e Grace e com'è nato il cameo di Matt Demon in Will e Grace.