Will & Grace, come finisce la serie? Spiegazione e riassunto dell'epilogo

Will e Grace è una delle più famose situation comedy della televisione. Trasmessa dal 1998 al 2006, dopo ben 11 anni di assenza, dal 2017 al 2020 ne è stato prodotto un revival che ha permesso al pubblico di ricordare o rivivere le grosse risate della serie.

La sitcom, oltre all'indubbio divertimento, è tuttora famosa soprattutto per essere stato uno dei primi show televisivi a parlare approfonditamente e senza stereotipi o filtri del tema dell’omosessualità. In ogni caso, come finiva Will e Grace?

Il finale prima del revival

Il primo finale, ovvero quello mandato in onda prima del revival, concludeva la serie dopo otto stagioni. Qui si scopriva che Stanley, il ricco marito di Karen, era in realtà vivo. Jack, nel mentre, era alle prese con la sua nuova carriera come conduttore, mentre Will era impegnato nella relazione con Vince D'Angelo. Grace, infine, si ritrova incinta del suo ex marito Leo Markus incontrato casualmente durante un viaggio in aereo.

Questo finale aveva, però, deluso molti spettatori perché finiva con Will e Grace che decidevano di crescere insieme il bambino della donna costringendo l'uomo a chiudere la storia con Vince. Grace, di contro, quando scopre che Leo è single, decide di informato sulla gravidanza, lasciando Will decisamente deluso da tale comportamento. Gli episodi finali ci hanno mostrato l'ex marito di Grace intento nella volontà di crescere il nuovo bambino.

Un salto temporale, di due anni dopo, ci ha mostrato Will con un bambino insieme a Vince e Grace e Leo con la piccola Lila. Immaginiamo che Will e Grace non abbiano più contatti da tempo, ma gli ultimi minuti della serie ci mostrano Ben (il figlio di Will e Vince) e Lila che dopo anni si incontrano al college e si innamorano, permettendo a Will e Grace di rincontrarsi.

Il finale del revival

Il secondo finale, invece, vede cambiata la storia sin dal primo istante dei nuovi episodi. La nona stagione inizia infatti con Will e Grace che sono insieme nel salone di casa, con Jack, mentre Karen dorme. Quest’ultima si sveglia improvvisamente e inizia a descrivere un sogno che non è altro che il finale dell'ottava stagione.

Nella nona stagione troviamo dunque gli stessi protagonisti di una volta, un po’ invecchiati, ma ancora alla ricerca del loro vero amore. Grace inizia a frequentare Noah Broader, mentre Will si innamora del giornalista McCoy Whitman. Quest’ultimo, nonostante venga costretto a partire per Londra a causa del lavoro, non interromperà il rapporto con Will. Grace, mentre è in aeroporto, incontra un uomo, ossia Marcus, e decide senza pensarci su due volte di andare in Europa con lui.

Al ritorno dal viaggio scopre di essere incinta, ma non sa chi sia il padre del bambino. Will, nel frattempo, decide di interrompere la sua storia con McCoy e di diventare padre grazie a una madre surrogata. Il diciottesimo episodio dell’undicesima e ultima stagione di Will e Grace ci mostra entrambi i protagonisti andare nuovamente incontro al diventare genitori, in una maniera però completamente rispetto al primo finale.

Infatti i due decidono due comprare una casa dove poter crescere i loro figli, insieme, proprio come una vera e propria famiglia. Nel frattempo, Jack viene chiamato per sostituire un attore in uno spettacolo a Broadway. Karen, invece, accetta una nuova proposta di matrimonio da parte di Stan, perché dopotutto l'amore non è mai finito. Nelle ultime scene ritroviamo McCoy mentre chiede a Will di tornare insieme perché vuole avere una famiglia. Il protagonista decide di dargli una seconda possibilità ma non vuole distruggere la promessa fatta a Grace. La serie si chiude con la coppia che vive con Grace e con i due bambini in arrivo.

