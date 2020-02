Will & Grace: critiche per il modo in cui la serie ha parlato di bisessualità

Nell'episodio andato in onda su NBC nella serata di giovedì, Will & Grace ha parlato di bisessualità e bifobia - termine utilizzato per descrivere l'avversione nei confronti della bisessualità - con risultati tutt'altro che ottimi, a causa di battute telefonate e poco brillanti. L'episodio ha subito proprio per questo diverse critiche.

Nel corso della puntata la nipote di Grace, Fiona (Billie Lourd), fa visita a sua zia e porta con sé Trevor (Peter Graham), un brillante ventiduenne innamorato dei musical. Will e Grace credono entrambi che Trevor sia il migliore amico gay di Fiona ma reagiscono scioccati quando la nipote spiega loro che Trevor è il suo fidanzato e che è bisessuale. Nessuno dei due crede a Trevor e da quel momento iniziano una serie di battute bifobiche poco efficaci.

Will esclama che 'la bisessualità non è nemmeno una cosa', mettendola a confronto con una persona che dice di amare cani e gatti senza scegliere una categoria in particolare. Will si rivolge a Trevor dicendo che a volte dire di essere bisessuale è 'un passo che viene fatto per paura di andare fino in fondo', alludendo al fatto che Trevor probabilmente invece è gay. E lo stesso Will lo esplicita poco dopo, affermando:"Trevor, non sei bisessuale, sei gay", affermando che sceglie di stare con una donna soltanto a causa della 'pressione sociale', dichiarando che all'interno della comunità LGBTQ le B e le Q non hanno capito se sono L o G.

Grace all'inizio ha paura ad ammettere di pensarla come Will ma alla fine cede e ammette che anche secondo lei Trevor è gay. Una serie di battute che riguardano tutto quello che solitamente viene ripetuto alle persone bisessuali e a far ancora più clamore è stato il fatto che questo arrivi da una serie che dovrebbe essere sensibile a queste tematiche come Will & Grace. Il finale anticipato di Will & Grace non è dipeso da faide nel cast, come sottolinea il produttore. A dicembre è scomparsa Shelley Morrison, storica interprete della domestica Rosario in tutte le stagioni dello show.