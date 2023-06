Will & Grace, Debra Messing su un altro revival: "Abbiamo detto tutto quello che volevamo"

Negli ultimi anni abbiamo visto vari show essere "resuscitati" a causa dell'insistenza di una nutrita fanbase ed era quello che i fan di Will & Grace stavano cercando di ottenere, ma interpellata in merito a un nuovo revival dello show la protagonista Debra Messing ha escluso l'arrivo di ulteriori episodi, ammettendo che è stato già detto tutto.

La Messing, che ha interpretato Grace Adler nelle otto stagioni originali dello show e nel successivo revival di tre stagioni, ha commentato la possibilità di un nuovo Will & Grace in un'intervista con Access Hollywood.

"Penso che abbiamo detto tutto quello che dovevamo dire [con il revival di Will & Grace]", ha dichiarato. "Penso che tornare sia stato un onore davvero speciale che pochi show hanno avuto, e penso che sia giunto il momento di essere grati per gli 11 anni [di Will & Grace] che abbiamo avuto e di proteggere la sua eredità". Il revival di Will & Grace si è concluso nel 2020.

Sebbene i commenti della Messing escludano categoricamente altre stagioni di Will & Grace, ci sono diversi altri show attualmente in lavorazione ispirati al catalogo della NBC. Tra questi, il revival della classica sit-com degli anni '90 Blossom, che vedrà la star Mayim Bialik tornare nel ruolo della protagonista Blossom Ruby Russo. In una recente intervista, la Bialik ha confermato che l'episodio pilota del revival di Blossom è già stato scritto e che il cast originale è già pronto a riprendere i rispettivi ruoli. "Si tratta di una serie di conversazioni con la Disney perché c'è molta burocrazia e queste cose sono molto complicate", ha detto la Bialik.

È in arrivo anche un film su Detective Monk che riprenderà da dove si era interrotta la serie comico-drammatica poliziesca (precedentemente supervisionata dalla divisione Universal Content Productions della NBCUniversal). Il film, intitolato Mr. Monk's Last Case: A Monk Movie, sarà trasmesso in anteprima dal servizio di streaming Peacock e racconterà gli sforzi dell'Adrian Monk di Tony Shalhoub per destreggiarsi in un mondo post-COVID-19.