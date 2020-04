Will & Grace e la gravidanza misteriosa: gli autori rivelano l'identità del padre?

Le avventure di Will & Grace si sono concluse, stavolta per davvero, e dopo un'episodio pieno di commozione e addii una domanda continua a frullare nella testa degli spettatori: se Grace è incinta, chi è il padre? A rispondere alla domanda i creatori dello show David Kohan e Max Mutchnick.

In una recente intervista al portale Deadline, il duo di sceneggiatori ha parlato dell'ultimo episodio della serie trasmesso ieri, 23 aprile, dalla NBC, degli ultimi momenti sul set e soprattutto ha affrontato lo spinoso argomento che da mesi attanaglia i fan desiderosi si sapere.

"Non è uno di quei ragazzi che hai incontrato [nell'episodio 2,'Pappa Mia']", ha detto Mutchnick. "C'è un retroscena che non condivideremo. Qualcos'altro è successo. Non è stata certo una concezione immacolata, ma abbiamo lasciato fuori dalla storia la persona con cui era in Europa, ed è quello il padre. Si è verificato un problema di pianificazione che ha reso impossibile registrare l'episodio. Abbiamo sempre saputo che uno dei suoi ex-amanti sarebbe stato il padre e che lo avrebbe incontrato in Europa."

La scelta di non rivelarne l'identità era quindi intenzionale, come hanno ammesso i due creatori, e dipenderebbe dal fatto che non sono riusciti a riportare sul set l'attore prescelto per l'episodio in cui la paternità del bambino sarebbe stata chiarita.

Ciò lo restringe decisamente il campo dei candidati, ma apre a tantissime possibilità entusiasmanti? Sarà Leo (Harry Connick Jr.)? Noah (David Schwimmer)? Nathan (Woody Harrelson)? James (Matt Letscher)? O Marcus (Reid Scott)? O qualcun altro?