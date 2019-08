Will & Grace: Matt Bomer, Vanessa Bayer e Blythe Danner nell'ultima stagione del revival

La terza e ultima stagione del revival di Will & Grace non debutterà prima del 2020, ma sappiamo già chi vedremo sullo schermo assieme ai protagonisti dello show: Matt Bomer, Vanessa Bayer e Blythe Danner.

Tutti e tre gli attori saranno dei personaggi ricorrenti di questi ultimi episodi dell'amato serial di NBC.

Matt Bomer, che avevamo conosciuto nella decima stagione, tornerà nei panni del ragazzo di Will (Eric McCormack), McCoy Witman.

Vanessa Bayer, invece, sarà Amy, la proprietaria di una panetteria che abbiamo visto anche nel nel quattordicesimo episodio della nona stagione dello show.

Blythe Danner, infine, tornerà a vestire i panni della madre di Will, Marilyn Truman.

L'undicesima stagione della storica sit-com sarà composta da 18 episodi, la cui messa in onda è prevista per il 2020, anche se non conosciamo ancora la data d'uscita esatta.

Will & Grace, che fece il suo debutto nel 1998 sullo stesso network che lo ospita attualmente, e che terminò nel 2006, per poi essere "riportato in vita" nel 2017, ha portato a casa ben 91 nomination e 18 Emmy, nella sua lunga run, tra cui anche quello per Miglior Serie Comica.

Noi non vediamo l'ora di veder tornare sullo schermo, anche se per l'ultima volta, Will, Grace, Karen, Jack e tutta la compagnia. E voi?