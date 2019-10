Will & Grace: il nuovo promo anticipa la grande rivelazione della 11esima stagione

NBC ha diffuso in streaming il primo promo ufficiale della premiere dell'undicesima stagione di Will & Grace, la terza per quanto riguarda la serie revival dello show, che farà il suo debutto sul network americano il 24 ottobre prossimo.

Il promo ci mostra nuovamente tutti i protagonisti dello show dove li avevamo lasciati sul finire della passata stagione, e anticipa la grande rivelazione che probabilmente finirà per condire tutti i nuovi episodi in arrivo: Grace è incinta! Nel filmato che trovate in alto su questa pagina non viene ovviamente rivelato il nome del padre del bambino, ma con tutta probabilità sarà uno tra Noah (David Schwimmer) e Marcus (Reid Scott).

Il finale della decima stagione di Will & Grace aveva visto Will (Eric McCormack) intraprendere potenzialmente una relazione a distanza con il suo fidanzato improvvisato McCoy (Matt Bomer) e Grace prendere una decisione nei confronti di Marcus (Reid Scott). A questo si aggiungano le peripezie di Jack (Sean Hayes) e Karen (Megan Mullally) e il programma per l'undicesima e ultima stagione sembra apparecchiato perfettamente. Negli episodi vedremo anche Demi Lovato guest star nel ruolo di Jenny, insieme a Blythe Danner e Vanessa Bayer.

Anche Billie Lourd apparirà nella nuova stagione come guest star nel ruolo della nipote di Bobbi Adler, interpretata nello show dalla compianta Debbie Reynolds, nonna nella realtà proprio di Billie Lourd, figlia di Carrie Fisher.

L'undicesima e ultima stagione di Will & Grace debutterà sulla NBC prima del previsto, il prossimo 24 ottobre, a causa della cancellazione di Sunnyside, la serie con Kal Penn protagonista, dovuta ai bassissimi ascolti totalizzati nel corso dei suoi primi tre episodi. I suoi sette episodi rimanenti saranno visibili esclusivamente online sulla app della NBC e su NBC.com. Al momento dell'annuncio la sit-com era ancora in piena fase di produzione e in aggiunta ai suoi dieci episodi preventivati ne sarà realizzato un altro che fungerà da epilogo per la serie.