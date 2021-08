Will & Grace: ecco perché non venne mai realizzato lo spin-off su Karen

Era il 2020 quando Will & Grace è purtroppo terminato, ma per sempre dato che difficilmente ci saranno altri revival. Gli stessi creatori David Kohan e Max Mutchnick all'epoca smentirono immediatamente le voci su un presunto ritorno nel corso di un’intervista con Deadline.

Dopo undici stagioni e 246 episodi, quindi, Will & Grace ha chiuso i battenti con una nota alquanto malinconica. I due creatori all'epoca dichiararono:

“Non torneremo. Non c’è un’altra versione. Non vogliamo più farlo.”

In realtà, le stagioni della sit-com potevano essere molto più numerose stando a quanto dichiarato da Megan Mullally, l'attrice di Karen Walker, con un po’ di sconforto. Gli sceneggiatori ritenevano di aver detto già tutto e non avevano più idee creative sui loro personaggi, chiudendo difatti la serie al massimo degli ascolti.

Tuttavia, proprio il personaggio di Karen era destinato a diventare protagonista assoluto in uno spin-off, ma non vide mai la luce per una ragione decisamente molto singolare: i miseri risultati di Joey, lo spin-off di Friends, fecero cambiare idea a tutti i produttori che non vollero rischiare di veder buttare giù una serie finora splendida in termini di critica e di ascolti.

Dopotutto anche l’undicesima e ultima stagione non è stata per nulla semplice, tanto che alcune voci parlavano di uno scontro interno al cast. Sebbene le dirette interessate, Debra Messing e Megan Mullally, non abbiano mai dichiarato nulla al riguardo, i fan hanno notato come tra le due non ci fossero più interazioni soprattutto sui social. Le voci sono state rafforzate quando la Mullally ha annunciato che non sarebbe comparsa in alcuni episodi della stagione.

Insomma, la situazione era già abbastanza spinosa per produrre anche uno spin-off.