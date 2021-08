Will & Grace, perché la serie è finita dopo 11 stagioni?

Nel 2020 Will & Grace è terminato, ma per sempre dato che difficilmente ci saranno altri revival. Gli stessi creatori David Kohan e Max Mutchnick hanno subito smentito le voci su un presunto ritorno nel corso di un’intervista con Deadline.

Dopo undici stagioni e 246 episodi, quindi, Will & Grace ha chiuso i battenti con una nota alquanto malinconica. I due creatori hanno dichiarato:

“Non torneremo. Non c’è un’altra versione. Non vogliamo più farlo.”

I produttori esecutivi hanno anche affermato che i protagonisti hanno ormai avuto il loro percorso e non c’è nessun motivo per rovinarlo o portarlo avanti eccessivamente:

"Li amiamo. Li abbiamo condivisi, e anche Eric McCormack, Debra Messing, Sean Hayes e Megan Mullally certamente hanno lasciato un pezzo di DNA su di loro. Il network sarà comunque l’ultimo a decidere (se riportarli indietro). Ma se io e David ne avessimo l’autorità, credo che la storia sia finita. Abbiamo raccontato ogni storia possibile."

L’undicesima e ultima stagione non è stata per nulla semplice, tanto che alcune voci parlavano di uno scontro interno al cast. Sebbene le dirette interessate, Debra Messing e Megan Mullally, non abbiano mai dichiarato nulla al riguardo, i fan hanno notato come tra le due non ci fossero più interazioni tra le due attrici soprattutto sui social. Le voci sono state rafforzate quando la Mullally ha annunciato che non sarebbe comparsa in alcuni episodi della stagione. In un’intervista concessa all’Entertainment Weekly, Mutchnick ha voluto chiarire la situazione una volta per tutte:

"Non è stato un anno facile, ma il legame con la serie era molto più importante di qualche faida temporanea che poteva scoppiare sul palcoscenico. Lavoriamo sempre seguendo questa specie di motto. Ogni cosa riguarda il lavoro. E per far sì che resti in questo modo, allora dobbiamo tenere la stampa fuori da qualunque cosa accada sul set, come abbiamo fatto quest’anno. Altrimenti non avrebbe fatto altro che influire sulle storie che volevamo raccontare."

Dalle sue parole non c’è stata né una conferma né una smentita della faida tra la Messing e la Mullally, ma insomma qualcosa non è andato liscio. Anche il finale è stato alquanto frettoloso perché i creatori volevano inserire un personaggio che purtroppo, fino all'ultimo, non hanno potuto inserire. Non hanno voluto dire esplicitamente chi fosse, ma era un uomo con cui Grace ha avuto in passato una storia.

