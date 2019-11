Will & Grace: presto in onda uno speciale a tema Lucy ed io

Will & Grace renderà omaggio alla celebre sit-com americana degli anni '50, Lucy ed io (I Love Lucy), con protagonisti Lucille Ball e Desi Arnaz. Verrà costruito un intero episodio attorno all'iconico show e andrà in onda in primavera, come raccontato in esclusiva da EW. L'episodio verrà programmato come parte dell'ultima stagione della sit-com.

Saranno tre sequenze di sogni che includeranno Grace (Debra Messing), Jack (Sean Hayes) e Karen (Megan Mullally) nel ruolo di Lucy, in versioni rivisitate delle scene iconiche della serie originale. Messing interpreterà Lucy in una scena di Viteamatavegamin, Hayes prenderà il suo posto come protagonista della fabbrica di cioccolato e Mullally ricreerà il momento della vendemmia. Al contempo Will (Erick McCormack) sarà Ricky Ricardo, in tutte e tre le sequenze, mentre gli altri attori ruoteranno, interpretando Fred e Ethel.



Le scene saranno esattamente riportate come quelle della serie originale. E per completare al meglio l'opera, Lucie Arnaz, figlia di Lucille Ball e Desi Arnaz, parteciperà con un cameo nell'episodio in cui si svolge la scena della fabbrica di cioccolato, con protagonista Sean Hayes.

"So che i miei genitori sarebbero al settimo cielo per essere omaggiati in questo modo e da talenti simili, che portano lo stesso tipo di gioia al pubblico, come hanno fatto in Lucy ed io (I Love Lucy). Sono entusiasta di essere stata invitata alla festa e farò del mio meglio per onorare il ricordo dell'iconica performance di Elvia Allman" ha dichiarato Arnaz.

Will & Grace ha fatto registrare ascolti dimezzati in quest'ultima stagione e pare che ci sia stata anche tensione sul set con Megan Mullally.