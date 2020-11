Will & Grace: che fine hanno fatto i protagonisti della serie?

Nel 2005, Will & Grace è giunta al termine ufficialmente. 12 anni dopo la popolare sitcom della NBC è tornata per il suo tanto pubblicizzato revival. Tutte le sue star principali tra cui Eric McCormack, Debra Messing, Megan Mullally e Sean Hayes sono tornati.

Il revival non doveva durare al lungo, in realtà è andato avanti per tre stagioni concludendosi quest'anno con l'undicesima stagione ufficiale dell'intera serie. Ora che la sitcom volge ufficialmente al termine, il cast di Will & Grace, ancora una volta, passerà ad altri progetti. Cosa faranno dopo? Ci sarà un altro revival di Will & Grace?

Nei panni di Will Truman, un avvocato che vive nell'Upper West Side con la sua migliore amica, Grace Adler, Eric McCormack è stato la metà del duo del titolo in Will & Grace. Prima del suo ruolo in Will & Grace, McCormack è stato visto in Giant Steps e Colomba solitaria - La Serie. È anche apparso in Dead Like Me, Trust Me, Law & Order - Unità vittime speciali, La complicata vita di Christine e Perception. Ha anche lavorato a Travelers di Netflix (che ha anche aiutato a dirigere) e Atypical mentre Will & Grace andava avanti con il suo revival. McCormack dovrebbe recitare nel film d'avventura Queen Bee.

Nei panni di Grace Adler, una designer di interni che vive con Will Truman, il suo migliore amico gay, Debra Messing interpreta l'altra metà del duo del titolo. Come attrice, Messing è stata vista in spettacoli come NYPD Blue e Ned & Stacey prima di ottenere uno dei ruoli principali in Will & Grace. Dopo il successo dello show, Messing è apparsa in film come Hollywood Ending, The Wedding Date - L'amore ha il suo prezzo, Open Season, Lucky You, The Women, Searching e Garfield: Il Film. Prima del ritorno di Will & Grace in televisione, Messing è apparsa anche in Smash, The Mysteries of Laura e in un remake televisivo di Dirty Dancing. L'attrice è comparsa anche in The Dark Divide insieme a David Cross e al nuovo film di Jon Stewart, Irresistible, con Steve Carrell. Inoltre, attualmente, Messing avrebbe dovuto recitare nella nuova produzione di Broadway, Birthday Candles, con Andre Braugher ed Enrico Colantoni.

Nei panni di Karen Walker, la ricca assistente di Grace che è costantemente presente durante il programma, Megan Mullally interpreta un ruolo memorabile in Will & Grace. Come attrice, Mullally è apparsa in Seinfeld e Risky Business - Fuori i vecchi... i figli ballano prima di fare colpo su Will & Grace. Da allora, Mullally è apparsa in The Megan Mullally Show, Bee Movie, The Kings of Summer, Hotel Transylvania 2, Proprio lui?, Parks and Recreation, 30 Rock, Children's Hospital, Boston Legal e Che fine ha fatto Bernadette?. Oltre al suo lavoro di recitazione, Mullally è anche una musicista. È nella band Nancy & Beth con la collega attrice Stephanie Hunt. Ha anche co-scritto il libro del 2018 The Greatest Love Story Ever Told con suo marito, Nick Offerman. Successivamente ha prestato la sua voce allo spettacolo animato The Great North.

Nei panni di Jack McFarland, il migliore amico di Will Truman che rimbalza costantemente tra mille lavori, Sean Hayes è stato un membro del cast che ruba spesso la scena alla sitcom. La popolarità del programma ha portato Hayes a ottenere ruoli in Il gatto... e il cappello matto, Cats & Dogs, Non è mai troppo tardi, Sean Save The World, I tre marmittoni e Monsters University. Oltre al suo lavoro in Will & Grace, Hayes può essere ascoltato anche in Rapunzel: La serie. Più recentemente, Hayes ha co-sceneggiato e interpretato Lazy Susan ed è attualmente presente su VOD. Al di fuori del suo lavoro di recitazione, Sean Hayes e suo marito, Scott Icenogle, hanno scritto un libro per bambini intitolato Plum, che è stato pubblicato nel 2018. Al momento, Hayes non ha ancora un progetto in arrivo annunciato.

Leslie Jordan interpreta un ruolo ricorrente in Will & Grace e viene periodicamente visto nel revival. È un attore veterano sia sul palcoscenico che sullo schermo con oltre cento crediti a suo nome. Alcuni dei più grandi titoli a suo nome includono The Help, American Horror Story, Boston Legal, Ally McBeal, Jason va all'inferno e altri. Jordan compare anche nel film Until We Meet Again e nella commedia Strangers in a Strange Land.

Nei panni di Larry, un amico di lunga data di Will e Jack, Tim Bagley ha fatto diverse apparizioni in Will & Grace, anche nelle stagioni più recenti. Un attore con diversi crediti cinematografici e televisivi al suo nome, tra cui Monk, Grace and Frankie, Knocked Up, Web Therapy, Walk Hard - La storia di Dewey Cox, The King of Queens, Settimo cielo, The Day After Tomorrow, Austin Powers - La spia che ci provava, Questi sono i 40, Curb Your Enthusiasm e altro ancora. Di recente è apparso in AJ and the Queen di Netflix. Inoltre, Bagley contribuisce regolarmente alla scena della commedia alternativa di Los Angeles, come indicato sul suo sito web.

Nei panni di Marilyn Truman, la madre di Will e alla fine la matrigna di Grace, Blythe Danner è stata guest star in diversi episodi di Will & Grace, vecchi e nuovi. L'attrice affermata sia sul palcoscenico che sullo schermo ha recitato in diversi film e spettacoli nel corso degli anni, vincendo in particolare due Emmy per Huff e un Tony Award per la sua interpretazione in Le farfalle sono libere. Di recente, Danner è apparsa in The Tomorrow Man, Strange But True, Home Cookin: 5.17.18 e sarà anche nella terza stagione di American Gods.

