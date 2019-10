Will & Grace: pubblicato il poster dell'undicesima stagione

Tra pochi giorni farà il suo debutto l'undicesima e conclusiva stagione di Will & Grace, la celebre sitcom andata in onda originariamente nel 1998 e poi ripresa da NBC nel 2017 per un revival. In attesa della premiere possiamo ammirare i quattro protagonisti all'interno di un poster.

Poche serie possono vantare una longevità come quella di Will & Grace. La sitcom ideata da Max Mutchnick e David Kohan ha attraversato ben tre decenni dopo il suo debutto avvenuto alla fine degli anni '90.

Dopo il revival del 2017, è stata prodotta anche una seconda stagione inedita - la decima - e l'imminente terza, che rappresenterà l'undicesima totale per la serie. In attesa di poter rivedere i suoi celebri protagonisti, il network NBC ha reso pubblico il poster in cui sono presenti alcuni interessanti dettagli.

All'interno dell'immagine possiamo vedere Will (Eric McComarck) e Grace (Debra Missin) posizionati nella parte superiore del poster, mentre nella parte in basso compaiono Karen (Megan Mullally) e Jack (Sean Hayes). Al centro dell'immagine campeggia il titolo 'Will & Grace', mentre poco più sotto è presente la data del debutto, il prossimo 24 ottobre, e il logo di NBC. Più in alto, invece, è possibile leggere 'La stagione degli addii'. Quest'ultima frase potrebbe essere un messaggio ironico dello stesso network consapevole che ogni qual volta è stata annunciata una stagione finale, poi ne sono susseguite altre.

Vedrete la nuova stagione della sitcom? Nel frattempo vi lasciamo al promo che anticipa una grande rivelazione in Will & Grace.