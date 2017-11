Will e Grace reboot: arriva un trio di guest star direttamente da Scandal!

saranno tutti guest-star nel prossimo episodio del revival di Will e Grace . Direttamente da Scandal, arriveranno a far compagnia ai nostri.

La notizia che il trio di attori apparirà in Will e Grace l'ha riportata The Hollywood Reporter, come pure il fatto che vedremo Andy Favreau sempre come ospite.

Nessuno sa in che ruolo appaiono le guest star, tranne che nel caso di Bucatinsky, che riprende la parte di Neil, già interpretata, nella serie, alla seconda stagione in "The Hospital Show," quando è stato un appuntamento andato male di Will (Eric McCormack).

Le altre quest star di questa stagione: Jane Lynch, Max Greenfield, Andrew Rannells, Kyle Bornheimer, Harry Connick Jr., Minnie Driver, Leslie Jordan, Bobby Cannavale e Molly Shannon.

Dopo alcune settimane di pausa per via delle serate di football del giovedì, Will e Grace tornerà il 4 gennaio. Oltre a questa prima stagione di 16 episodi, ne andrà certamente in onda anche un'altra di 13, il prossimo anno.