Will & Grace: Ryan Phillippe e Billie Lourd guest star dell'ultima stagione

EW ha rivelato in esclusiva che Ryan Phillippe e Billie Lourd saranno guest star nella prossima stagione conclusiva del revival di Will & Grace, previsto su NBC nel 2020. Phillippe interpreterà sé stesso mentre Lourd sarà Fiona, un personaggio descritto come una donna moderna, spigolosa, sicura di sé, schietta e irriverente.

Il co-creatore di Will & Grace, Max Mutchnick, ha svelato su Instagram che il personaggio interpretato da Billie Lourd è la nipote di Bobbi Adler, interpretata nello show dalla compianta Debbie Reynolds, nonna nella realtà proprio di Billie Lourd, figlia di Carrie Fisher.

"Ho adorato Debbie, ho adorato Carrie e adoro questa mela che non è caduta lontano dai suoi alberi" ha dichiarato Mutchnick.



Debbie Reynolds è apparsa in dieci episodi dello show in passato come la madre di Grace (Debra Messing). L'attrice è morta nel 2016 all'età di 84 anni, proprio il giorno dopo la morte della figlia, Carrie Fisher.

Il finale della decima stagione di Will & Grace ha visto Will (Eric McCormack) intraprendere potenzialmente una relazione a distanza con il suo fidanzato improvvisato McCoy (Matt Bomer) mentre Grace ha preso una decisione nei confronti di Marcus (Reid Scott). A questo si aggiungano le peripezie di Jack (Sean Hayes) e Karen (Megan Mullally) e il programma per l'undicesima e ultima stagione sembra apparecchiato perfettamente. Negli episodi vedremo anche Demi Lovato guest star nel ruolo di Jenny, insieme a Blythe Danner e Vanessa Bayer.