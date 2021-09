Will & Grace: quella volta che Sean Hayes fu minacciato di morte per il suo ruolo

Will & Grace fu Una delle prime serie televisive a presentare regolarmente personaggi omosessuali divenendo immediatamente un grande successo per la maggior parte della sua messa in onda dal 1998-2006 e ricevendo anche un reboot di tre stagioni nel 2017.

Sullo schermo, Will & Grace presentava un insieme compatto e comicamente scoppiettante di attori esilaranti. Senza le telecamere in movimento, tuttavia, gli attori di questa sitcom di successo hanno vissuto un dramma bruciante, sia personalmente che professionalmente. Ecco un momento davvero oscuro e terrificante del dietro le quinte di Will & Grace.

Quando Will & Grace è stato presentato per la prima volta nel 1998, venne considerato un evento decisamente rivoluzionario dato che era la prima volta che una grande rete televisiva mandasse in onda uno spettacolo in prima serata in cui due dei suoi quattro personaggi principali (Will Truman e Jack McFarland) erano apertamente gay. L'arrivo di Will & Grace in televisione è stato uno spartiacque nella rappresentazione culturale, ma non tutti pensavano che fosse una buona cosa, e non avevano paura di farlo sapere al cast di Will & Grace.

"Abbiamo ricevuto minacce di morte e avevo paura", disse Sean Hayes (Jack) al Guardian nel 2018. "Non avevo gli strumenti in così giovane età per affrontare le conseguenze del dichiararsi gay pubblicamente in maniera così vistosa."

Per molto tempo, quindi, Hayes è rimasto silenzioso e nascosto riguardo alla vita personale. Secondo Advocate, Hayes ha rifiutato di rivelare pubblicamente le sue preferenze sia per paura che per non voler compromettere le sue possibilità di ottenere parti di personaggi eterosessuali in altri progetti. Hayes non si è dichiarato pubblicamente gay fino al 2010, quattro anni dopo che Will & Grace ha concluso la sua messa in onda iniziale.

