Will & Grace: Sean Hayes aveva rifiutato il ruolo Jack McFarland

Sono passati più di dieci anni dalla fine di Will&Grace, ma l’affetto del pubblico per i suoi personaggi è rimasto immutato tanto che, ad anni di distanza, NBC ha realizzato pure un revival della celebre sit-com nel 2017.

Will&Grace è stata più di un’opera televisiva: ha sdoganato l’omosessualità in televisione con uno stile brillante e mai sopra le righe, ha fatto capire come l’amicizia sia uno dei legami più belli della vita.

Uno degli attori più celebri dello spettacolo è stato senza ombra di dubbio Sean Patrick Hayes noto per il ruolo di Jack McFarland. Questa interpretazione gli ha permesso di concorrere a numerosi premi tra cui un Emmy Award.

Inizialmente, però, Sean Hayes, quando ricevette la copia della sceneggiatura dai produttori decise di buttarla nella spazzatura perché non voleva andare alle audizioni col rischio di lasciare il Sundance Film Festival. In seguito, però, dichiarò che una prima lettura dello script della prima stagione lo aveva fatto molto ridere:

"Ho riso ad alta voce, il che è raro durante la stagione pilota. Tuttavia ero stato al Sundance solo due giorni e avrei dovuto comprare il mio biglietto aereo per Los Angeles solo per fare un'audizione. Così l'ho buttato via, pensando che ci sarebbero state altre 10.000 sitcom dove avrei potuto recitare".

Invece, come tutti sappiamo, l'attore ha ottenuto l'amato ruolo di Jack nonostante questo spiacevole retroscena. Scoprite che fine hanno fatto i protagonisti di Will e Grace e com'è nato il cameo di Matt Demon in Will e Grace.