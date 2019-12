Will Poulter non farà più parte della serie TV de Il Signore degli Anelli

Si era parlato recentemente della serie TV di Amazon ambientata nella Terra di Mezzo, in particolare era circolata la notizia riguardo l'aggiunta di Ema Horvath al cast de Il Signore degli Anelli. Adesso scopriamo che uno dei primi nomi che circolavano attorno al progetto non farà più parte dello show.

Stiamo parlando di Will Poulter, talentuoso attore visto in "Midsommar" e nel film di Black Mirror intitolato "Bandersnatch". Secondo quanto riporta Variety, una persona con numerosi collegamenti all'interno della produzione avrebbe rivelato che, a causa di impegni concomitanti, non potrà partecipare alle riprese della serie prodotta dalla multinazionale di Jeff Bezos.

Sembrerebbe quindi certa la sua assenza, in quanto la troupe è già alla ricerca di un sostituto, che si andrà ad aggiungere ai colleghi Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Maxim Baldry e l'ultima arrivata Ema Horvath.

Non conosciamo ancora molto riguardo la trama della serie, se non che sarà ambientata durante la Seconda Era, prima quindi dei film diretti da Peter Jackson, il ruolo dell'antagonista, di nome Oren, sarà affidato a Joseph Mawle, attore famoso per il suo ruolo in Game of Thrones. In attesa di ulteriori notizie vi consigliamo di leggere il nostro speciale su Il Signore degli Anelli, in cui facciamo una breve sintesi di tutte le informazioni condivise sullo show.