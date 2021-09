Will, il principe di Bel-Air: ecco i protagonisti del reboot della serie con Will Smith!

Dopo che Will Smith ha annunciato il suo erede nel reboot di Willy, il principe di Bel-Air, Peacock ha ora presentato ufficialmente tutti i protagonisti della nuova serie che reimmaginerà in chiave drammatica la celebre sit-com andata in onda negli anni '90.

Oltre all'esordiente Jabari Banks nei panni di Will, lo show vedrà nel cast i seguenti attori (di cui potete trovare le foto in calce alla news):

Adrian Holmes come Philip Banks

Cassandra Freeman come Vivian Banks

Olly Sholotan come Carlton Banks

Coco Jones come Hilary Banks

Akira Akbar come Ashely Banks

Jimmy Akingbola come Geoffrey

Jordan L. Jones come Jazz

Simone Joy Jones come Lisa

Ambientata nell'America dei giorni nostri, 'Bel-Air' è prodotto dallo stesso Will Smith è descritta come una rivisitazione drammatica della serie originale con episodi della durata di un'ora. La premessa è la solita: il complicato viaggio di Will dalle strade di West Philadelphia agli sfarzosi palazzi di Bel-Air. Stando alla descrizione diffusa da The Wrap, questa nuova serie si tufferà a fondo "nei conflitti, nelle emozioni e nei pregiudizi che era impossibile esplorare completamente in un formato sitcom di 30 minuti, pur mantenendo la spavalderia e i riferimenti allo show originale".

In attesa di fissare la data di debutto, Peacock ha già ordinato ufficialmente una seconda stagione di Bel-Air.