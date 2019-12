I Robinson alla ricerca del robot nel nuovo trailer di Lost in Space 2

Netflix ha reso pubblico un nuovo trailer della seconda stagione di Lost in Space, la serie fantascientifica che racconta le avventure della famiglia Robinson dispersa nello Spazio. Riuscirà il giovane Will a ritrovare il suo amico robot?

Dopo il primo trailer ufficiale di Lost in Space 2, ecco arrivare il secondo video della serie scritta da Zack Estrin caratterizzato dalla stessa enfasi drammatica di quello precedente: la disperata ricerca del robot. Alla fine della prima stagione lo avevamo lasciato, così come la famiglia Robinson, sperduto nell'universo.

Il trailer ricco di azione e adrenalina mostra i protagonisti all'interno di un pianeta che sembra sconosciuto, mentre cercano di capire come riuscire a sopravvivere ma allo stesso tempo ritrovare l'amico che ha salvato la vita a Will. In un crescendo di esplosioni e situazioni sempre più pericolose, il video si conclude con il robot seduto che pronuncia la frase 'Help, Will Robinson'.

Questa è la sinossi ufficiale della seconda stagione 'C'è più pericolo - e avventura - per la famiglia Robinson! Con lo Jupiter 2 bloccato su un misterioso pianeta oceanico e senza il loro amato robot, I Robinson dovranno lavorare insieme alla manipolatrice dottoressa Smith e al sempre affascinante Don West, per ricongiungersi con gli altri coloni. Ma tutto non è come sembra. Nuove scoperte e nuovi pericoli vengono fuori mentre cercano il modo per trovare Robot e un passaggio sicuro per Alpha Centauri. Pur di mantenere la famiglia al sicuro non si fermeranno davanti a nulla.. dopo tutto sopravvivere è la specialità dei Robinson'.

La seconda stagione della serie sci-fi di Netflix sarà presente all'interno del catalogo streaming il prossimo 24 dicembre. Per coloro che non hanno ancora visto la prima stagione possono dare uno sguardo alla nostra recensione di Lost in Space.