Will Simth presentatore della serie stand-up comedy per Quibi 'This Joka'

Il Principe di Bel Air andrà pure su HBO Max, ma Will Smith su Quibi vestirà i panni di produttore e presentatore di una serie di stand-up comedy intitolata "This Joka".

Composto da 16 episodi e frutto di una co-produzione tra Will Smith e la moglie Jada Pinkett-Smith, This Joka non ha ancora una data di debutto sulla piattaforma che farà invece il suo arrivo sul mercato proprio la prossima settimana.



Diretto da Lance Bangs e girato a Las Vegas, lo show vedrà Smith come suo presentatore, mentre sul palco si susseguiranno una serie di comici, tra novellini e leggende del genere. Oltre ai set di stand-up, però, verranno anche mostrate una serie di conversazioni tra Smith e i performer di turno, assieme a dei momenti in stile documentario direttamente dal backstage e in giro per Las Vegas.



Tra i comici che parteciperanno vi saranno anche Shane Torres, Clayton English, Baron Vaughn, Megan Gailey, Christi Chiello, Vanessa Gonzalez, Punkie Johnson, Sean Patton, Jackie Fabulous, Chris Estraded e tanti altri.



"L'amore e il rispetto di Will per ls stand-up comedy sono davvero profondi, e con questa serie per Quibi, speriamo di scoprire, elevare e imparare dalla nuova generazione di talenti comici" ha affermato Terence Carter, co-presidente dei Westrbrook Studios (Westbrook Inc. è la casa di produzione degli Smith).