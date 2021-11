Will Smith: 'Ecco quando capii che Willy, il Principe di Bel-Air era giunto al capolinea'

Nella sua autobiografia, Will, l'attore Will Smith ha parlato davvero di tutto, come ad esempio del fatto che si innamorò di Stockard Channing durante le riprese di 6 gradi di Separazione, o quando arrivò il momento di scrivere la parola fine per Willy, Il Principe di Bel-Air.

Il sito Entertainment Weekly! ha riportato degli stralci dal libro di Will Smith, nei quali possiamo leggere anche quando l'attore e il resto della troupe di Willy, Il Principe di Bel-Air decisero di concludere lo show.

"Le storyline stavano diventando sempre più forzate, e stava diventando davvero difficile mantenere la 'freschezza'" scrive "Chiunque abbia mai lavorato a una sitcom può dirvi l'episodio esatto in cui la serie ha iniziato il suo declino. Per noi è stato il quindicesimo episodio della quinta stagione, 'Bullets Over Bel-Air'. Era l'episodio in cui io rimanevo vittima di un proiettile, e Carlton iniziava a portare con sé un'arma"

"Sono riuscito a mantenere la promessa fatta a me stesso secondo la quale non mi sarei mai ritrovato in un ciclo di deterioramento senza avere a disposizione un nuovo progetto all'orizzonte" continua, poi, aggiungendo un altro strato al complicato processo decisionale che ha portato al termine della sitcom "Lo show avrebbe anche potuto andare avanti per un'altra stagione; loro erano la mia famiglia, e gli volevo bene. Ma una carriera cinematografica era diventata un'opzione fattibile, e io ero a un bivio".

Ad influire sulla scelta, inoltre, fu il collega John Amos, interprete di Fred Wilkes in 3 episodi di Willy, Il Principe di Bel-Air, che visto il dilemma di Smith, gli disse di assicurarsi che tutti avessero modo di "chiudere lo show con dignità".

Fu così che Smith ne parlò con le sue co-star, e il cast decise di terminare lo show una volta scaduto il contratto, ovvero con la sesta stagione.

Adesso, a 25 anni di distanza dalla sua conclusione, Willy il Principe di Bel Air avrà un reboot, prodotto proprio da Smith.