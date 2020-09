Will Smith ha messo in affitto la casa di Willy, il Principe di Bel-Air su Airbnb

Nei giorni scorsi è stato annunciato l'arrivo di un reboot di Willy, il Principe di Bel-Air ordinato da Peacock, e ora Will Smith ha rivelato i piani per un'altra attività relativa alla serie cult degli anni '90 in occasione del 30° anniversario.

Dopo aver pubblicato una foto in compagnia delle co-star Daphne Maxwell Reid (2nd Aunt Viv), Alfonso Ribeiro (Carlton), Karyn Parsons (Hilary), Tatyana Ali (Ashley), Joseph Marcell (butler Geoffrey) e DJ Jazzy Jeff (Jazz), piccolo assaggio della reunion in arrivo su HBO Max, l'attore ha infatti annunciato una collaborazione con Airbnb per mettere in affitto la lussuosa villa che fa da sfondo allo show.

"Yooo! Credete che dovremmo affittare la casa di Willy, il Principe i Bel-Air? Stiamo preparando tutto insieme ai ragazzi di Airbnb" ha scritto Smith su Instagram, dove ha condiviso un selfie scattato davanti all'abitazione.

Sul sito di Airbnb ora è infatti presente una pagina dedicata alla "villa più fresca di tutta Los Angeles. Secondo la descrizione, è possibile affittare una stanza priva con spazio per 2 persone. Purtroppo la residenza è divisa in sezioni a causa della pandemia, e tutti gli ospiti devono rimanere nella zona che hanno deciso di occupare.

Per quanto riguarda il reboot, vi ricordiamo che il servizio streaming di NBCUniversal ha già ordinato 2 stagioni prodotte dallo stesso Smith insieme a Universal Television.