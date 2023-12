Will Smith non volle RuPaul ne Il Principe di Bel-Air: 'Disse che era una pessima idea'

Dopo che Will Smith ha stabilito quando Willy, il Principe di Bel-Air era giunto al capolinea, il produttore David Steven Simon ha ricordato quando l'attore in questione è stato in completo disaccordo per il possibile cameo di RuPaul Charles.

"Disse che sarebbe stata una pessima idea" ha ricordato Simon. "Al che io ho detto: 'No, aspetta, ascolta quel che ho da dire'". In particolare, il motivo di un rifiuto così netto da parte di Smith dipendeva dall'immagine di Charles.

A questo punto, un passo indietro si rende necessario: entrambi hanno iniziato la propria carriera negli anni '90, ma, mentre per Smith è filato tutto liscio come l'olio, Charles ha dovuto superare numerosi ostacoli a causa dell'autorepressione, derivante a sua volta dall'essere drag. Da parte sua, l'attore di Men In Black e Indipendence Day non ha ancora né smentito né confermato le dichiarazioni di Simon.

Charles, invece, viene ricordato per film come Another Gay Sequel: Gays Gone Wild!, L'uragano Bianca e il più recente Someone Great, a cui si aggiungono serie TV quali Terra chiama Ned, Reno 911! - Alla ricerca di QAnon e Zombies 3. Ha inoltre partecipato a due video musicali (Love Shack, You Need to Calm Down), sceneggiato un progetto (AJ and the Queen) e addirittura commercializzato un profumo (Glamazon, 2012). Tra i riconoscimenti principali, spiccano i quattro Emmy Award come miglior conduttore di un reality (RuPaul's Drag Race).

