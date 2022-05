Will Smith sarà ospite di David Letterman in My Next Guest Needs No Introduction

Will Smith sarà ospite di David Letterman nello show Netflix "My Next Guest Needs No Introduction". La puntata è stata girata prima di marzo, quindi non dovrebbero esserci riferimenti allo schiaffo di Will Smith, simbolo degli ultimi Oscar 2022.

"Durante la nostra trasmissione televisiva, non abbiamo affrontato adeguatamente la situazione in sala. Per questo, ci dispiace. Questa è stata un'opportunità per noi di dare l'esempio ai nostri ospiti, spettatori e alla nostra famiglia dell'Academy in tutto il mondo, e non siamo stati all'altezza", le parole dell'Academy dopo l'accaduto.

"La violenza in ogni sua forma è velenosa e distruttiva", ha detto il vincitore dell'Oscar. "Il mio comportamento agli Academy Awards di ieri sera è stato inaccettabile e imperdonabile. Le battute a mie spese fanno parte del lavoro, ma la battuta sulle condizioni mediche di Jada è stata troppo per me da sopportare e ho reagito emotivamente", ha detto l'attore dopo la sentenza. Intanto, Will Smith ha ammesso che Wild Wild West è stato il film peggiore della sua carriera.

Non c'è bisogno di presentazioni - Con David Letterman (My Next Guest Needs No Introduction with David Letterman), è un talk show statunitense trasmesso dal 12 gennaio 2018 su Netflix. Lo spettacolo nel corso del tempo ha ospitato molte delle star più famose al mondo, come Barack Obama, George Clooney, Robert Downery Jr. e Jay-Z.