Will Smith torna a Bel Air! '33 anni fa mi trasferivo qui'

Willy, il principe di Bel Air è una delle sit-com più celebri della televisione americana, capace di durare ben sei stagioni dal 1990 al 1996. Principalmente, è nota per aver lanciato la giovane promessa Will Smith a Hollywood e averla trasformata in una star mondiale grazie poi al suo ingaggio in alcuni dei blockbuster di successo di quegli anni.

Il 10 settembre scorso Will Smith ha voluto celebrare ufficialmente i 33 anni dalla messa in onda del primo episodio dello show, con uno scatto che lo ritrae davanti al set della villa che faceva da sfondo alle avventure del suo personaggio e la sua famiglia acquisita. Smith è ritratto davanti alla villa, riconoscibilissima fin dalla celebre sigla dello show, con la didascalia: "33 anni fa mi trasferivo qui". Il primo episodio della serie andava in onda infatti il 10 settembre 1990.

La serie è stata anche protagonista di un reboot dai torni più drammatici. Intitolata semplicemente Bel-Air, la serie è stata diffusa sulla piattaforma streaming Peacock dove sono disponibili per prime due stagioni. Nel marzo scorso, Peacock ha rinnovato Bel-Air per una Stagione 3. Nel reboot tornano anche membri del vecchio cast, come fortemente voluto dalla creatrice dello show e dallo stesso Will Smith.

In una precedente intervista, Will Smith ha raccontato il momento in cui capì che Il principe di Bel-Air era arrivato al capolinea della sua storia produttiva: "Le varie linee narrative stavano diventando sempre più forzate ed era davvero difficile mantenere un certo livello di originalità. Chiunque abbia mai lavorato a una sit-com può indicarvi l'episodio esatto in cui ha capito quando è cominciata il declino di quello show. Per noi si è rivelato il quindicesimo episodio della quinta stagione, Bullets Over Bel-Air".

La sit-com venne poi cancellata al termine della sesta stagione, con Will Smith che si era ormai buttato a capofitto nella sua nuova carriera cinematografica, con ruoli di prestigio in blockbuster di successo come Independence Day e Men in Black. L'ultimo film di Smith rimane attualmente Emancipation - Oltre la libertà, uscito dopo le polemiche per lo schiaffo a Chris Rock agli Oscar 2022.

La star è attualmente al lavoro sul quarto Bad Boys, che lo rivedrà in coppia con Martin Lawrence.