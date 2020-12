Will Smith torna su Snapchat: arriva la seconda stagione di Will From Home!

Diciamo la verità, in quarantena le abbiamo provate davvero tutte per non annoiarci: film, libri, videogiochi, hobby di ogni genere... Ma chi di noi ha potuto concedersi il lusso di creare uno show da mandare in onda su Snapchat? Nessuno, a parte il nostro Will Smith.

La star di Io Sono Leggenda lanciò lo scorso aprile la prima stagione di Will From Home, una serie di episodi in cui il nostro raccontava la quarantena vissuta a casa sua, spesso con l'ausilio di ospiti d'eccezione di ogni tipo.

Insomma, parliamo di Will Smith: le cose da raccontare non gli mancano di certo! E infatti l'attore è pronto a tornare con una seconda stagione del suo show che partirà il prossimo 14 dicembre con uno speciale natalizio, come ogni serie TV che si rispetti. Dove? Sempre su Snapchat, ovviamente!

Al fianco di Smith troveremo anche stavolta una nutrita lista di ospiti celebri: i nomi già annunciati sono quelli di Alicia Keys, DJ Khaled, Jason Derulo, Jill Scott, Lil Nas X, Liza Koshy, Ludacris, Black Thought e Master P; celebrità a parte, Will From Home darà spazio anche a persone comuni con delle storie da raccontare, come Aaron Moreno, il bambino di 8 anni che ha cominciato a vendere piante per aiutare sua madre in difficoltà.

Insomma, occhi puntati su Snapchat il prossimo 14 dicembre! Recentemente, intanto, Ian McKellen ha ricordato quella volta in cui Will Smith rifiutò di baciare un uomo sul set.