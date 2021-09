Will Smith arriva su Disney Plus, guardate il trailer mozzafiato di Benvenuto sulla Terra

Disney+ ha diffuso oggi il primo trailer ufficiale di Benvenuto sulla Terra, una serie originale di National Geographic che documenta le avventure di Will Smith in viaggio per il mondo per esplorare ogni angolo più remoto del nostro pianeta.

La star di Men in Black, che ha recentemente confessato di aver scelto molti ruoli nella sua carriera con l'obiettivo di cancellare gli stereotipi razziali, si mette alla prova in un viaggio emozionante e sorprendente con l'entusiasmo che lo contraddistingue.

Fin dalle prime immagini del trailer è chiaro che si tratti di un documentario dal forte impatto visivo: la serie è infatti prodotta dal regista Darren Aronofsky (celebre per aver diretto pellicole come Requiem for a Dream e Il Cigno Nero) insieme a Protozoa Pictures, Nutopia e i Westbrook Studios. Inoltre, le immagini mozzafiato sono accompagnate dalla musica del celebre compositore britannico Daniel Pemberton (Il processo ai Chicago 7, Enola Holmes, Birds of Prey).

Nelle sue straordinarie avventure, Will Smith è accompagnato da esploratori professionisti che lo guideranno in un viaggio intorno al mondo che lo porterà a vivere in prima persona luoghi spettacolari: nel trailer lo vediamo esplorare i fondali marini, assistere all'eruzione di un vulcano in prossimità del cratere, calarsi in una grotta, esplorare canyon ghiacciati e molto altro ancora.

Tra gli esploratori che guidano Will Smith attraverso queste incredibili esperienze ci sono la biologa marina Diva Amon, l’esploratore polare Dwayne Fields, l’ingegnere Albert Lin, la fotografa di National Geographic Cristina Mittermeier e l’alpinista Erik Weihenmayer.

L'emozionante viaggio di Will Smith nelle 6 puntate della serie Benvenuto sulla Terra arriverà in streaming su Disney+ a dicembre 2021. Nell'attesa scopriamo le ultime rivelazioni dell'attore sul suo matrimonio aperto con Jada Pinkett.