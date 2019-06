Will Wheaton spiega perché ha rischiato di non far parte di The Big Bang Theory

Lo scorso 16 maggio The Big Bang Theory è giunto alla conclusione dopo ben dodici stagioni, scrivendo una pagina importante della storia della serialità televisiva all'interno della cultura pop. Tra i vari retroscena che riguardano lo show, uno di questi coinvolge l'attore Will Wheaton.

Durante la sua lunga carriera lo abbiamo visto interpretare un giovanissimo Gordie Lachance nel film Stand By Me (1986), adattamento del romanzo di Stephen King, The Body. Poi è stato Wesley Cresher nella serie televisiva Star Trek: The Next Generation, e infine ha interpretato direttamente se stesso in The Big Bang Theory.

L'attore, però, ha seriamente rischiato di non comparire mai nella serie, deciso, inizialmente, a non voler interpretare se stesso, e convinto anche che l'email inviata da Bill Prady in realtà fosse soltanto uno scherzo.

"Non avevo riconosciuto il suo indirizzo email. Quindi mi sono immediatamente convinto che si trattasse di uno scherzo fatto da qualche amico, perché ho pensato che uno show come The Big Bang Theory non potesse essere interessato a me".

Wheaton ha poi sottolineato il poco entusiasmo mostrato nel dover interpretare se stesso. Motivo che lo ha spinto a chiedere un diverso tipo di personaggio all'ideatore della serie, a cui l'attore si è rivolto così:

"Sono un grande fan dello show, però non sono interessato a interpretare me stesso. Vorrei avere un personaggio tutto mio, un po come Sara Gilbert che interpreta Leslie Winkle".

Alla fine, convinto anche da un suo amico, Wheaton capì che non poteva rifiutare la possibilità di prendere parte a una delle serie TV più importanti del momento. A rassicurarlo furono pure le parole di Prady:

"Quando chiamai nuovamente Bill, lui mi disse che il mio ruolo era leggermente cambiato. Avrei sempre interpretato me stesso, ma questa volta in una versione ironicamente più malvagia. Ho pensato subito che fosse un'idea fantastica. Ho accettato immediatamente e dopo circa una settimana ero già sul set".

Nonostante l'epilogo a cui è giunta la serie, l'enorme numero di spettatori per il finale è stata la prova che lo show ideato da Chuck Lorre e Bill Prady è stato uno dei più amati dal pubblico. Attualmente, a parte Young Sheldon, non sono previste altre serie collegate all'universo di The Big Bang Theory, come dimostrano le parole di Johnny Galecki a proposito dell'idea di uno spin-off su Leonard e Penny.