Will Yun Lee tornerà nella seconda stagione di Altered Carbon, la serie sci-fi di Netflix

L'attore Will Yun Lee sarà presente all'interno della seconda stagione di Altered Carbon, la serie fantascientifica di Netflix basata sui romanzi dello scrittore Richard K. Morgan.

L'annuncio del cast di Altered Carbon 2, lo scorso febbraio, aveva confermato la presenza di Anthony Mackie nel ruolo di protagonista al posto di Joel Kinnaman, che nel corso della prima stagione aveva prestato il volto alla versione del presente del personaggio di Takeshi Kovacs. Il cambio di attori poteva lasciar presupporre l'assenza anche di Lee - interprete del Kovacs del passato - ma l'attore è stato richiamato - come riportato in esclusiva dal portale Deadline - a far parte della serie per un ruolo ricorrente di cui però non si conoscono ancora i dettagli.

Altered Carbon, prodotto da Skydance Television, è ambientato in un futuro dove la tecnologia è riuscita in modo ipotetico a eliminare il concetto di morte. Le coscienze delle persone, infatti, possono essere digitalizzate e trasferite da un corpo a un altro. Questo fa si che una persona possa vivere in eterno e attraversare diverse generazioni, modificando quindi anche il modo di relazionarsi tra gli individui.

Cosa ne pensate della presenza di Lee nel cast? Interpreterà un nuovo personaggio o in qualche modo sarà collegato alla sua versione di Takeshi Kovacs? Vi ricordiamo infine che seconda stagione di Altered Carbon si baserà su eventi e personaggi inediti, mentre non è ancora stata annunciata una data ufficiale per il debutto.