William Shatner compie 93 anni: a che età il capitano Kirk è andato davvero nello spazio?

Quella di William Shatner è stata ed è ancora una vita trascorsa in orbita: lo storico capitano Kirk di Star Trek è uno dei volti storici della fantascienza, ma il suo traguardo più grande è stato probabilmente quello raggiunto solo pochi anni fa al di fuori dello schermo e all'interno di una vera navicella spaziale.

Shatner, che oggi compie 93 anni e che recentemente ha risposto alle critiche ricevuta da un collega di Star Trek, è infatti al momento la persona più anziana ad essere mai stata nello spazio, avendo realizzato il suo sogno a bordo della Blue Origin appena 3 anni fa, alla tenera età di 90 anni.

"Finalmente le cose che ho interpretato da attore con il capitano Kirk le ho vissute in prima persona. L’esperienza più profonda che io potessi mai immaginare. Sono pieno di emozioni e spero di poterle conservare per sempre. Non voglio perderle. È stato semplicemente straordinario. Questo non ha niente a che fare con Star Trek, con gli omini verdi e le sfere celesti. Ha a che fare con l’enormità, l’importanza e la rapidità della vita e della morte. Se Spock fosse qui con noi direbbe che solo un essere umano, illogico e irrazionale, accetterebbe una missione del genere. Ragazzi, questa volta sono andato veramente nello spazio" sono state le parole con cui Shatner ha commentato l'evento. Il capitano Kirk avrà voglia di fare il bis? Noi crediamo assolutamente di sì!

