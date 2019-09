William Shatner festeggia il 53esimo anniversario di Star Trek

Star Trek festeggia oggi i cinquantatré anni dalla messa in onda originale del primo episodio della primissima stagione, e il suo protagonista William Shatner è comparso sui social per celebrare la ricorrenza insieme ai fan.

"Felice anniversario, Star Trek", ha scritto l'attore nel post su Twitter che potete trovare in calce all'articolo. A corredo, Shatner ha anche pubblicato una foto di tutto l'equipaggio sul ponte tratta dalla serie originale.

Con cinquantatré anni sulle spalle il franchise non mostra segni di cedimento: considerata una delle saghe fantascientifiche più famose di sempre insieme a Star Wars - la grande differenza è quanti elementi fantasy e western George Lucas avrebbe portato nel suo universo -, Star Trek ha dato il via a numerose serie televisive di successo e altrettanti film, i più recenti dei quali diretti e prodotti da J.J. Abrams. Addirittura si parla di un prossimo film originale rated-r scritto da Quentin Tarantino, al quale lo stesso William Shatner vorrebbe partecipare.

La CBS, tra l'altro, ancora oggi continua ad investire moltissimo in Star Trek, con numerosi show in lavorazione. Star Trek: Discovery continuerà con una terza stagione, mentre Jean-Luc Picard tornerà in una serie stand-alone in lavorazione con Patrick Stewart. Inoltre, molto presto arriverà anche una serie tv animata intitolata Star Trek: Lower Decks.