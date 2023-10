William Zabka compie 58 anni: sapevate che aveva difficoltà a trovare ruoli da cattivo?

Quante volte abbiamo pensato a William Zabka come a uno dei cattivi cinematografici per eccellenza? Il villain di Karate Kid, checché ne dicesse Barney Stinson in How I Met Your Mother, sembrava ormai imprigionato nel ruolo del cattivo a tutti i costi... Eppure la sua carriera sembrava dover andare nella direzione opposta!

L'attore che a sciopero finito tornerà nella sesta stagione di Cobra Kai, e che oggi spegne le sue prime 58 candeline, aveva infatti ricevuto dagli inizi della sua carriera indicazioni che andavano in direzione ostinata e contraria a quanto avremmo poi visto negli anni successivi: proprio così, William Zabka sembrava destinato a essere sempre e comunque il bravo ragazzo di turno!

Era il 1984 quando Zabka esplose nel ruolo di Johnny Lawrence in Karate Kid: prima di allora il nostro aveva provato comunque a muovere da giovanissimo i primi passi nel mondo della recitazione, non trovando però ancora l'occasione di sfondare sul grande schermo e accontentandosi quindi di qualche spot pubblicitario.

"Prima di Karate Kid feci delle pubblicità (Pepsi, Kool-Aid, latte) ma venivo sempre ingaggiato come il classico bravo ragazzo americano!" furono le parole di Zabka al riguardo. Insomma, il mondo delle pubblicità ha rischiato di strappare a quello del cinema uno dei suoi cattivi più iconici: sarebbe stato un vero spreco, non trovate? Anche voi considerate William Zabka un villain perfetto o lo preferite nella versione "ripulita" di Cobra Kai? Fatecelo sapere nei commenti!